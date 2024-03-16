Edirne\'de dur ihtarına uymayan araçta 6 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE - Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 35 AHU 890 plakalı hafif ticari araç, Edirne Gişeleri'ne girmeden ters yöne dönüş alarak kaçmaya devam etti. Ters yönde ilerleyen şüpheli araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık 3 kilometre kaçan araç sürücüsü, göçmenleri araç içerisinde bırakarak olay yerinden kaçtı.
Araçta bulunan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilerek, ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.
Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, apartman sakinlerini paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmadığı belirtildi. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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