Edirne\'de Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin Cezası

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uygulama noktasından kaçıp yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki sürücüye 41 bin 688 TL para cezası kesildi.

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi Şelale Sitesi önünde denetim yapan Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 77 AAL 832 plakalı aracın geri manevra yaparak kaçmaya çalıştığını fark etti. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, Bey Mahallesi istikametinde ilerlemeye devam etti. Yaşanan kovalamaca sonucu araç, Habib Hoca Mahallesi'ndeki Habib Hoca Camii önünde durduruldu. Araç sürücüsünün 17 yaşındaki G.U. olduğu tespit edilirken yapılan üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve tehlikeli şerit değiştirmekten dolayı toplamda 41 bin 688 TL para cezası uygulandı. - EDİRNE