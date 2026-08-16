Edirne'de Ehliyetsiz Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Edirne'de Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Edirne\'de Ehliyetsiz Sürücüye Ceza
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Uzunköprü'de plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 88 bin 500 lira ceza kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, tescilsiz ve plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, 15 Ağustos 2026 günü saat 20.50 sıralarında devriye görevi sırasında Meriç yolu güzergahında seyir halinde bulunan ve üzerinde tescil plakası bulunmayan motosikleti durdurdu.

Tescilsiz, plakasız motosikletin sürücünü de ehliyetsiz

Polis ekiplerince motosikleti kullanan Y.Ç. (25) isimli şahıs üzerinde yapılan UYAP/GBT ve kimlik sorgulamasında, şahsın sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde motosikletin ise tescilsiz ve plakasız olduğu, ayrıca hurdaya ayrıldığı belirlendi.

Motosiklet trafikten men edildi

Ekipler tarafından sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Tescilsiz ve plakasız motosiklet ise trafikten men edilerek çağrılan çekiciyle yediemin otoparkına teslim edildi.

Polis ekiplerinin, kamu düzeninin ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Uzunköprü, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Ehliyetsiz Sürücüye Ceza - Son Dakika

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