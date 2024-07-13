Edirne'de ehliyetsiz ve alkolü sürücünün otomobili seyir halindeyken alev alev yandı - Son Dakika
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Edirne'de ehliyetsiz ve alkolü sürücünün otomobili seyir halindeyken alev alev yandı

Edirne'de seyir halindeyken trafik ışıklarında bekleyen ehliyetsiz ve alkolü sürücünün idaresindeki otomobil alev topuna döndü. Sürücü ve yanındaki yolcular kendilerini dışarı atmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otomobili söndürdü. Sürücünün alkol testinde 1.86 promil alkolü olduğu tespit edildi.

13.07.2024 23:49
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Edirne'de ehliyetsiz ve alkolü sürücünün otomobili seyir halindeyken alev alev yandı

EDİRNE - Edirne'de seyir halindeyken trafik ışıklarında bekleyen ehliyetsiz ve alkolü sürücünün idaresindeki otomobil alev topuna döndü.

Olay, Edirne 1. Murat Mahallesi Trakya Üniversitesi'nin girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 59 AFS 093 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Otomobili yol kenarına park eden sürücü A.K., motordan alevlerin yükselmesiyle yanındaki yolcularla birlikte kendisini dışarı atmayı başardı. Kısa süre içinde tamamen alevlere teslim olan otomobili gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek otomobili söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin, sürücü A.K'ye yaptığı alkol testinde 1.86 promil alkolü olduğu tespit edildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine daha önceden de alkolü otomobil kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de ehliyetsiz ve alkolü sürücünün otomobili seyir halindeyken alev alev yandı - Son Dakika

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