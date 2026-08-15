Edirne'de Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
Edirne'nin Subaşı beldesinde çıkan yangın, tek katlı evi tamamen sararak kullanılmaz hale getirdi.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde gece saat 03.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. gece saatlerinde evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında evin büyük bölümü zarar görürken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
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