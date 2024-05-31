Edirne'de FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Edirne\'de FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişinin bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Operasyon sonucunda aynı odada bulunan şüpheliler yakalandı. Şüpheliler arasında yurt dışına kaçma hazırlığı yapanlar da bulunuyor. Filistin uyruklu şüpheli İl Göç İdaresine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

31.05.2024 14:53
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Edirne'de FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişi, düzenlenen operasyonla bir pansiyonda aynı odada yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat, terörle mücadele, göçmen, siber ve asayiş şubeleri ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişinin kentte bir pansiyonda olduğunu belirledi.

Otele düzenlenen operasyonda aynı odada kaldıkları belirlenen FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., kasten öldürme suçundan aranan E.B., dolandırıcılıktan aranan S.V.P. ve Filistin uyruklu A.A.S. yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Filistin uyruklu şüpheli, İl Göç İdaresine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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