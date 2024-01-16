13:23 • •
13:23 •
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi•
Edirne'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika