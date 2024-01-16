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Edirne'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Edirne\'de firari hükümlü yakalandı
16.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:13
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Edirne'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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