Edirne'de Gece Trafik Uygulaması
Edirne'de sivil polislerin katıldığı gece trafik denetiminde motosikletler kontrol edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç ve motosiklet sürücülerine yönelik gece trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamaya sivil trafik polis ekipleri de katıldı. Ekipler, bölgede araç ve motosikletleri durdurarak, genel kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve plaka durumu kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli cezai işlemler yapıldı.
Emniyet ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması için kent genelindeki denetimlerini sürdüreceği belirtildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de Gece Trafik Uygulaması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?