Edirne'de Gece Trafik Uygulaması - Son Dakika
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Edirne'de Gece Trafik Uygulaması

Edirne\'de Gece Trafik Uygulaması
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Edirne'de sivil polislerin katıldığı gece trafik denetiminde motosikletler kontrol edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç ve motosiklet sürücülerine yönelik gece trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya sivil trafik polis ekipleri de katıldı. Ekipler, bölgede araç ve motosikletleri durdurarak, genel kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve plaka durumu kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli cezai işlemler yapıldı.

Emniyet ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması için kent genelindeki denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Gece Trafik Uygulaması - Son Dakika

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