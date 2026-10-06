Edirne'de giriş kattaki dairenin mutfağında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Edirne'de giriş kattaki dairenin mutfağında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Edirne\'de giriş kattaki dairenin mutfağında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Edirne'de bir apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kısa süreli paniğe yol açan olayda yaralanan olmadı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edirne'de bir apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Şükrüpaşa Mahallesi Dr. Özcan Baznak Caddesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası daireden duman yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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