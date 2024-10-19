Jandarmanın yakaladığı 5 organizatörden 3'ü tutuklandı
Jandarmadan göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
EDİRNE - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilerek yakalanan 5 organizatör şahıstan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçıları organizatörlerin yakalanmasına yönelik devam eden faaliyet çerçevesinde İstanbul'da operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu Göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı tespit edilen 5 organizatör şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, diğer 2 organizatör şahıs ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Göçmen Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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