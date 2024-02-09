Edirne'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne\'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de ters istikamette ilerleyen bir otomobil, çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünü yaraladı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, sürekli ters yönde ilerleyen ve trafik kurallarına uymayan sürücülerin kazalara neden olduğunu belirtti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 22:24  Güncelleme: 22:26
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Edirne'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'de ters istikamette ilerleyen otomobilin çarptığı ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çakır idaresindeki 22 RT 286 plakalı otomobil ters yönden gelen Nail Tiren kontrolündeki 22 BG 801 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yatan otomobilin sürücüsü Çakır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çakır, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinler ise sürücülerin sürekli ters yönden ilerlediği ve trafik kurallarına uymadığı için kazaların meydana geldiğini belirtti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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