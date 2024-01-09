Edirne\'de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından, Uzunköprü ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan bir kişi yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE