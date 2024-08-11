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Edirne'de iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki motosikletli çarpıştığı kazada bir sürücü yaralanırken, diğer sürücü ise motosikletini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi'nde meydana geldi. Ö.Ö. kontrolündeki 22 ACP 251 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 22 ADT 861 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşen motosiklet sürücüsü Ö.Ö yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağ ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ö.Ö'nün tedavisi ambulans içerisinde yapıldı.

Kazaya karışan ve kimliği tespit edilemeyen diğer motosikletin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kazadan sonra kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlattı.