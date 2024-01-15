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Edirne'de Jandarma Ekipleri Çocukları Bilgilendirerek Vatan Sevgisi Aşıladı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Çocukları Bilgilendirerek Vatan Sevgisi Aşıladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, Elmalı İlkokulu öğrencilerine suça sürüklenmemeleri, zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve vatan sevgisi konularında bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Amaç, daha duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamaktı.

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Çocukları Bilgilendirerek Vatan Sevgisi Aşıladı
15.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:40
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çocuklar bilgilendirilerek vatana, millette daha duyarlı bireylerin yetişmesi amaçlandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı İlkokulu öğrencileri bilgilendirilerek vatan sevgisi aşılandı.

Çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, çocuklara jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla ana sınıfı öğrencilerine bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Jandarma Ekipleri Çocukları Bilgilendirerek Vatan Sevgisi Aşıladı - Son Dakika


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