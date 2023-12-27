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Edirne'de Kaçak Araç Motoru ve Parçaları Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Kaçak Araç Motoru ve Parçaları Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan kaçak araç motoru ve parçaları ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 5 ayrı operasyonda 353 adet komple motor ve 319 adet araç yedek parçası bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

Edirne\'de Kaçak Araç Motoru ve Parçaları Ele Geçirildi
27.12.2023 - 17:24,
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan kaçak araç motoru ve parçaları ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçunu işleyen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan 5 ayrı operasyon sonucunda tahmini piyasa değeri 25 milyon TL olan 353 adet çeşitli marka ve model araçlara ait komple motor ile 319 adet çeşitli marka ve modellere ait araç yedek parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kaçak Araç Motoru ve Parçaları Ele Geçirildi - Son Dakika


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