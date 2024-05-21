Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Edirne\'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, aralarında çocukların da bulunduğu 12 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenleri tespit etti. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.

21.05.2024 19:47
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 12 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Uzunköprü ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan Gemici köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen ve aralarında çocuklarında olduğu 12 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen sınır hattında yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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