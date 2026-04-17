Edirne\'de Karaağaç\'a Tek Yön Uygulaması

Edirne'deki tarihi köprülerde, yaz döneminde artan trafik yoğunluğu sebebiyle, 17 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla Karaağaç istikametine ulaşım 1 Ekim'e kadar tek yön olarak uygulanacak.

Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç Mahallesine giden Lozan Caddesinde Karaağaç yönüne tek yön uygulaması başlatılıyor. Karaağaç'tan şehir merkezine dönüşler ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy mevkiindeki Süvari Köprüsü üzerinden sağlanacak.

Park yasağı da uygulanacak

Trafik akışının rahatlatılması amacıyla Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında Meriç Köprüsü istikametine park yasağı getirildi.

Yetkililer, sürücülerin yeni düzenlemeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.