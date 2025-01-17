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Edirne'de Karne Heyecanı

Edirne\'de Karne Heyecanı

2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde Edirne'de 55 bin öğrenci karne aldı.

17.01.2025 13:13
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Edirne'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi karne heyecanı ve gelişim raporu ile sona erdi. Karne töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, kurdukları ekiplerle geçen yıl bin 300 olan devamsızlık sayısının 30 civarına düştüğünü belirterek, çocukların akademik başarısına kavuşmaları için örnek projeler yapıldığını söyledi.

Kent genelinde toplam 55 bin 188 öğrenci karne heyecanı yaşarken, okul öncesi ve birinci sınıflardaki 11 bin 222 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bu yıl ilk kez başlatılan uygulama çerçevesinde 'gelişim raporu' aldı.

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Edirne'de Kadripaşa İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Vali Sezer, okulun girişinde öğrenciler tarafından karşılandı. Sınıfları dolaşan Vali Sezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrencilere karnelerini ve gelişim raporlarını verdi.

"Edirne eğitimde gittikçe üzerine koyarak devam ediyor"

Edirne'nin eğitim-öğretim yönünde üzerine koyarak devam ettiğini belirten Vali Yunus Sezer, hem akademik başarıda hem sosyal sportif ve kültürel çalışmalarda bütün kurumların ve sivil toplum kuruluşları tarafından el birliğiyle örnek projeler yapıldığını aktardı.

Dezavantajlı aileler başta olmak üzere hem eğitim konusunda hem de başarı arttırma konusunda yoğun çalışmaları devam ettirdiklerini söyleyen Vali Sezer, "Önceliğimiz devamsızlık sorununu çözmekti. Kurmuş olduğumuz ekipler ile beraber geçen yıl bin 300 olan devamsız öğrenci sayımız bu sene başında 800'dü. Şu anda 30 civarına inmiş durumda. Sürekli destekleyerek çocuklarımızın da akranları gibi, diğer sınıflardaki arkadaşları gibi akademik başarıya kavuşmaları için örnek projeler yapılıyor" dedi.

"Çocuklarımızı sportif olarak da destekliyoruz"

Çocukları sportif olarak da desteklediklerini söyleyen Vali Sezer, "9 binin üzerinde çocuğumuzu, bugün evinden ya da okulundan alıp spor tesislerimizde çeşitli branşlarda kurmuş olduğumuz mahalle kulüpleri 'okuldan spora' programı ile beraber çocuklarımızın hem sosyal medyadan uzak durmaları hem de boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz" dedi.

İkinci dönemde de birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Sezer, Edirne'nin eğitimde örnek il olmasını istediklerini aktardı.

Bir Kahvenizi İçeriz Projesi çerçevesinde 10 bine yakın ailenin evlerinde ziyaret edildiğini belirten Vali Sezer, eksikliklerin giderildiğini ve bu projenin de çok önemli sonuçlarını aldıklarını ifade etti.

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran'da tamamlanacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yunus Sezer, 3-sayfa, edirne, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Karne Heyecanı - Son Dakika

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