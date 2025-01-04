Edirne'de kasten öldürme' suçundan aranan D.K. Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma ekiplerince sınır köyünde yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hakkında 'kasten öldürme' suçundan aranma kaydı bulunan D.K.'yi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken Uzunköprü ilçesine bağlı Çiftlikköy'de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Kasten Öldürme Suçundan Kaçan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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