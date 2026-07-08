Edirne'de Kaybolan Ensar Çakır İçin Yardım İstendi - Son Dakika
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Edirne'de Kaybolan Ensar Çakır İçin Yardım İstendi

Edirne\'de Kaybolan Ensar Çakır İçin Yardım İstendi
08.07.2026 16:38
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Meriç Nehri kıyısında kaybolan Ensar Çakır için aile, arama çalışmalarının genişletilmesini talep ediyor.

Edirne'de 22 Aralık 2025 tarihinde Meriç Nehri kıyısında kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır'dan yaklaşık 6,5 aydır haber alınamıyor. Hakkında Interpol tarafından Sarı Bülten çıkarılan gençten halen bir iz bulunamazken, ailesi arama çalışmalarının genişletilmesini ve Yunanistan'da arama yapabilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını istedi.

Edirne'de 22 Aralık 2025 tarihinde Meriç Nehri kıyısında kaybolan Ensar Çakır'ın bulunması için başlatılan çalışmalar, aradan geçen yaklaşık 6,5 aya rağmen sonuç vermedi. Soruşturma kapsamında uluslararası arama süreci başlatılırken, Ensar Çakır hakkında Interpol tarafından Sarı Bülten çıkarıldı. Ancak bugüne kadar genç adamın akıbetine ilişkin herhangi bir somut bulguya ulaşılamadı.

Ailesi, arama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülmesini isterken, gerekirse Yunanistan'a giderek kendi imkanlarıyla da arama yapmak istediklerini belirtti.

"Tek isteğim oğlumu arayabilmek"

Oğlundan aylardır haber alamamanın acısını yaşadığını söyleyen anne Ayşe Çakır, gözyaşları içerisinde yetkililere seslenerek, "Bu süreç beni hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıprattı. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Yunanistan'a geçebilmemiz için bize vize konusunda yardımcı olsunlar. Ben oğlumu kendi ellerimle aramak istiyorum. Maddi ya da manevi hiçbir beklentim yok. Tek isteğim oğlumu bulabilmek" dedi.

"Kardeşim buhar olup uçmadı"

Ensar Çakır'ın ablası Eylem Çakır ise soruşturmanın başından bu yana büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Kardeşim için gerekli arama çalışmalarının yeterince yapıldığına inanmıyoruz. Sürekli savcılığa başvurduk. Interpol tarafından Sarı Bülten çıkarılması için uzun süre mücadele ettik ve ısrarlarımız sonucunda bu karar alındı. Dosyaya ilk baktığımızda çok sınırlı evrak vardı. Jandarma personelinin ifadelerinin alınmasını dahi biz talep ettik. Kardeşim buhar olup uçmadı. O gün ne yaşandığının tüm yönleriyle araştırılmasını istiyoruz. Yunanistan'a gitmek için bize vize konusunda yardımcı olunmasını talep ediyoruz. Gerekirse kendi imkanlarımızla gidip araştıracağız. O gün kardeşimi görenlerin olduğu söyleniyor. Sonrasında ne yaşandığını bilmiyoruz. Tek isteğimiz kardeşimizin sağ ya da ölü bulunması ve bu belirsizliğin sona ermesidir" diye konuştu.

Soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Çakır, dosyaya yeni atanan cumhuriyet savcısının konuyla yakından ilgileneceğini öğrendiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte daha kapsamlı bir çalışma yürütülmesini beklediklerini söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Meriç Nehri, Yunanistan, 3. Sayfa, Aralık, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Kaybolan Ensar Çakır İçin Yardım İstendi - Son Dakika

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