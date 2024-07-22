Edirne'de kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyor

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Edirne'nin Karaağaç Mahallesinden Meriç Nehri'ne giren iki genç, nehirde kayboldu. Polis, AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

22.07.2024 16:57
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Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyor

EDİRNE - Edirne'de Meriç Nehri'nde yüzerken gözden kaybolan iki genci arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İddialara göre; Edirne'nin Karaağaç Mahallesinden Meriç Nehri'ne giren arkadaş grubundan 18 yaşından küçük bir kızın boğulduğunu gören yanındaki 18 yaşından küçük erkek çocuğu nehre girdi. Daha sonra iki genç gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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