Edirne'de Kenevir Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Kenevir Operasyonu

Edirne\'de Kenevir Operasyonu
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Edirne'de jandarma, 52 kök kenevir ve 1.310 gram esrar ele geçirerek bir şüpheliyi yakaladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince kamu arazisine ekildiği belirlenen 52 kök kenevir ile 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirildi. Kenevirleri suladığı tespit edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Uzunköprü ilçesine bağlı Sığırcılı köyü sınırlarında bulunan kamu arazisinde kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmada, M.G. (41) isimli şahsın kenevirleri suladığı belirlendi. Bunun üzerine ekiplerce yapılan müdahalede M.G. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada boyları 70 ile 330 santimetre arasında değişen 52 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 310 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.G. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uzunköprü, Jandarma, 3. Sayfa, Kenevir, Edirne, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Kenevir Operasyonu - Son Dakika

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