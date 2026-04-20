Edirne'de Kereste Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala'da patlayan yağ kazanıyla başlayan yangın, çevre köylerde korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada bulunan yağ kazanının patlaması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bölümünü sardı. Yoğun dumanın çevre köylerden de görüldüğü yangın, bölgede korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle Edirne merkez başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni olarak değerlendirilen patlamanın ardından fabrikada zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı öğrenildi. Patlamalar müdahaleyi zorlaştırırken, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için geniş çaplı tedbirler alındığını belirtirken, soğutma çalışmalarının yangının kontrol altına alınmasının ardından uzun süre devam edeceği ifade edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, İpsala, Edirne, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 22:13:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.