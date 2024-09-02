Edirne'de Kiralık Otomobil Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Edirne'de Kiralık Otomobil Tartışması Kanlı Bitti

Edirne\'de Kiralık Otomobil Tartışması Kanlı Bitti

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Erikli köyünde, kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşı Caner Çiçek'i tabanca ile vurarak öldüren Mehmet A. tutuklandı. Olay, 1 Eylül Pazar günü meydana geldi. Tartışma sonrası Caner Çiçek, Mehmet A.'dan olumsuz yanıt alınca otomobile zarar verdi. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet A., Çiçek'i göğsünden ve başından vurdu. Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet A. kaçtı, ardından yakalandı.

02.09.2024 17:31
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde meydana gelen olayda, kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını tabanca ile vurarak öldüren Mehmet A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Eylül Pazar günü Erikli sahilinde bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Caner Çiçek ve Mehmet A., saat 02.00 sıralarında kaldıkları pansiyona geçti. Caner Çiçek pansiyona geldiklerinde arkadaşı Mehmet A.'dan kiralık olduğu öğrenilen otomobilini istedi. Çiçek, arkadaşı Mehmet A.'dan olumsuz cevap alınca kiralık otomobile zarar vermeye başladı. Bunun üzerine arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet A. yanındaki tabanca ile Caner Çiçek'i göğsünden ve başından vurdu. Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek'in cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Keşan'da yakalandı

Olayın firari şüphelisi Mehmet A., polis ve jandarma ekiplerinin iş birliği ile Keşan'daki Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunda yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet A., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kiralık Otomobil Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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