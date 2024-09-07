Keşan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Keşan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.09.2024 16:17
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Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara istikametinden Keşan istikametine giden Y.O. yönetimindeki 34 CRJ 196 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı'na yaklaştığı sırada önünde giden M.B. yönetimindeki 34 FBD 772 plakalı minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Y.O. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.O., ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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