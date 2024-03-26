Edirne\'de minibüs ile traktör çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Edirne'de minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çevre yolunda Halide Sert Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. kontrolündeki 22 NL359 plakalı minibüs, Yusuf Şahin idaresindeki 22 LF 699 plakalı traktör ile çarpıştı. Yaşanan kazada traktör sürücüsü hurdaya döndü. Sürücü Şahin, traktörde sıkışarak ağır yaralandı. Minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri uzun çabalar sonucu traktör sürücüsü Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanan Yusuf Şahin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
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