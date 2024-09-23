Edirne'de Minibüs Kamyona Çarptı - Son Dakika
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Edirne'de Minibüs Kamyona Çarptı

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Edirne'de minibüs kamyona çarptı, şoför hastaneye kaldırıldı, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

23.09.2024 02:24
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Kazada minibüs hurdaya döndü

EDİRNE - Edirne'de kamyon ile çarpışan minibüs adeta hurdaya döndü. Yaralanan minibüsün şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne merkeze bağlı Kemalköy köyü yakınlarında kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı minibüs şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne\'de Minibüs Kamyona Çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Minibüs Kamyona Çarptı - Son Dakika

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