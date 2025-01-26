Edirne'de Miraç Kandili Coşkusu

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Edirne'de Miraç Kandili idrak edildi

EDİRNE - Edirne'de camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere birçok camide kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua etti, namaz kıldı.