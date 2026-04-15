Edirne\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.M. idaresindeki elektrikli motosiklet ile E.G. yönetimindeki 22 NK 700 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan kişiler yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden İ.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE