Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Edirne\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
06.06.2026 16:00
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Uzunköprü'de motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Türkobası köyünde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında T.D. yönetimindeki 22 ADR 854 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sol tarafına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, sürücünün alkollü olduğunu, bilincinin açık bulunduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Uzunköprü, 3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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