Edirne\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Barağı köyünde meydana gelen trafik kazasında, duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan'a giden Z.G. yönetimindeki 17 ADZ plakalı motosiklet, Barağı köyünde kontrolden çıkarak, Suluca köyü sapağında duvara çarptı. Kazada Z.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.G. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE