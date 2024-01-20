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Edirne'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Bisikletlerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika
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Edirne'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Bisikletlerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

Edirne Valiliği, beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışını yasakladı. Kar yağışı nedeniyle can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

Edirne\'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Bisikletlerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı
20.01.2024 - 23:07,
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Motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

EDİRNE - Edirne Valiliği'nce beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu gece beklenen kar yağışı nedeni ile Yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine istinaden il sınırları içerisinde belirtilen saatlerde motosiklet, elektrikli scooter, motor kullanan kuryelerin trafiğe çıkışının valilik kararıyla yasaklandığı belirtilen paylaşımda, yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Bisikletlerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Bisikletlerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika
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