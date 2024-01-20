Edirne\'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Bisikletlerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

Motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

EDİRNE - Edirne Valiliği'nce beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu gece beklenen kar yağışı nedeni ile Yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine istinaden il sınırları içerisinde belirtilen saatlerde motosiklet, elektrikli scooter, motor kullanan kuryelerin trafiğe çıkışının valilik kararıyla yasaklandığı belirtilen paylaşımda, yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu belirtildi.