Edirne\'de Orman Yangınına Havadan Müdahale

Edirne'de 14 saattir devam eden orman yangınına havadan müdahale başladı.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi. - EDİRNE
