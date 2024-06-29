Edirne'de örtü yangını 3 köye sıçradı: Tarlalar, ağaçlar, ahırlar alev alev yanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de örtü yangını 3 köye sıçradı: Tarlalar, ağaçlar, ahırlar alev alev yanıyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle Demirköy'e ve Tuğlalık köylerine yakın tarım alanlarına sıçradı. Yangında buğday tarlaları, ahırlar ve ağaçlık alanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, AFAD, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaklaşık 6 saattir süren yangın kısmen kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevler güçleniyor. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için geniş güvenlik önlemi alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer, söndürme çalışmalarını yerinde inceliyor.

29.06.2024 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir köyde çıkan örtü yangını, iki köye daha sıçradı. Buğday tarlaları, ağaçlık alanlar ve ahırlar alev alev yanarken, yangının yerleşim yerine sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle Demirköy'e ve Tuğlalık köylerine yakın tarım alanlarına sıçradı. Yangında buğday tarlaları, ahırlar ve ağaçlık alanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saattir süren yangın kısmen kontrol altına alınırken, rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevler güçleniyor. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yunus Sezer, Jandarma, Demirköy, Lalapaşa, İtfaiye, Edirne, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de örtü yangını 3 köye sıçradı: Tarlalar, ağaçlar, ahırlar alev alev yanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:59:46. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de örtü yangını 3 köye sıçradı: Tarlalar, ağaçlar, ahırlar alev alev yanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement