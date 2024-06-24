Edirne\'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Edirne'de çıkan yangında ekipler seferber oldu

EDİRNE - Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın sürülmüş buğday tarlasına sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine kadar uzanan alevler hem vatandaşların hem de ekipleri müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ondan fazla ağaç zarar gördü. İtfaiye orman işletme ve vatandaşların kepçeleri ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.