Edirne'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Edirne\'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alana ulaştı. Ancak AFAD, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda birçok ağaç zarar gördü.

24.06.2024 21:26  Güncelleme: 21:39
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Edirne'de çıkan yangında ekipler seferber oldu

EDİRNE - Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın sürülmüş buğday tarlasına sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine kadar uzanan alevler hem vatandaşların hem de ekipleri müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ondan fazla ağaç zarar gördü. İtfaiye orman işletme ve vatandaşların kepçeleri ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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