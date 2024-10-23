Edirne'de Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Edirne'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne'de Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zekeriya Balkan kontrolündeki 22 ACJ 179 plakalı motosiklet ile Muhammed Basut hakimiyetindeki 22 BG 141 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.