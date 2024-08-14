Edirne'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de otomobil takla attı: 1 yaralı

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Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla atarak yan durdu. Yaşanan kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 12:52
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Edirne'de otomobil takla attı: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla atarak yan durdu. Yaşanan kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi İlhami Ertem Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 34 LN 6437 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı yönde yan durabildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan Ö.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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