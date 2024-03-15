Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, İstanbul-Edirne İstikametinde Kırklareli'ne dönüş kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yeliz Fatma Soyalp idaresindeki 34 JH 1346 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar attı. Yol ortasında ters duran otomobil sürücüsü Soyalp, bulunduğu araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sürücü Soyalp, sıkıştığı otomobilin içinden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazayı görünce yardıma koştuğunu söyleyen Mustafa Okuyan, otomobilin takla attığını ve ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını ifade etti. - EDİRNE
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