Edirne'de Polis Ekipleri Kaçak Göçmen Operasyonu Yaptı

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Edirne'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 1 organizatör ve 4 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişinde uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli otomobil polis kovalamacası sonucu İstasyon Mahallesi'nde yakalandı. Duran otomobilde bulunan yaklaşık 17 düzensiz göçmen ve sürücü Şenol G. yaya olarak kaçmaya başladı. 2 Suriye, 2 Libya uyruklu düzensiz göçmen ve sürücü Şenol G. polisler tarafından yakalandı.

Öte yandan bir kaçak göçmenin sakat ayağına rağmen bastonu ile kaçtıktan sonra yakalandığı görüldü.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Şüpheli otomobile ise sahte Bulgaristan plakası takıldığı öğrenilirken, sürücü Şenol G. göçmen kaçakçılığı suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri kaçan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE