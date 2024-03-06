Edirne'de porselen yüklü tır devrildi
EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi.
Kaza, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 34 VUF 77 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında tarlaya devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
İstanbul'dan yüklediği porselen yükünü Avrupa'ya ulaştırmak için yola çıkan tır sürücüsü S.A. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Araç içerisinde bulunan porselen yükünde maddi hasar meydana geldi. Yan yatan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, karayolları ekipleri sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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