Edirne\'de rüşvet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Edirne'de gerçekleştirilen 'rüşvet' operasyonunda; Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A., Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M. ve adli personel E.E.K. ile H.B. isimli şahıs şüpheli olarak tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik takip ve MASAK raporları sonucunda düzenlenen operasyonda inşaat firmasının ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve para cezalarını usulsüz şekilde iptal ettikleri iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A., Belediye Meclis Üyesi N.M. ve adliye çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı. "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M. ve adli personel E.E.K. ile H.B. isimli şüpheli olarak tutuklandı.

Mahkeme, diğer şüpheliler hakkında ise denetimli serbestlik hükümleri uyguladı. İki şüpheli hakkında "ev hapsi" kararı verildi. Üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın başında savcılık ifadesi alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - EDİRNE