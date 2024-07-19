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Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de aralarında tartışma çıkan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Edirne Dilaverbey Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarından çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B. üzerinde bulunan silahla Ö.K'ye ateş etti. Silahla ateş edilmesi sonucu Ö.K. bacağından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Ö.K. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli K.B., kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.