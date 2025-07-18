Edirne\'de Skunk Operasyonu: 4 Tutuklama

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, 26 kilo 120 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kaçak İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz 2025 günü Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda arama gerçekleştirdi.

Aramada, tırda bulunan A.K. ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanırken, araçta daralı ağırlığı 26 kilo 120 gram olan skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucunun İstanbul'da teslim edileceği bilgisinin edinilmesi üzerine çalışmalar İstanbul iline kaydırıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle kurulan koordinasyon sonucu alıcı konumundaki A.A. ve M.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin Euro'ya da el konuldu.

Gözaltına alınan A.K., Y.K., A.A. ve M.Ç. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE