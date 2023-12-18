 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Soğuk Hava Kazalara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Soğuk Hava Kazalara Yol Açtı

Edirne'de sabaha karşı meydana gelen buzlanma sebebiyle yollarda peş peşe kazalar yaşandı. Şehir genelinde 3 trafik kazası meydana gelirken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyardı ve belediye ekiplerine tuz ve solüsyon atılması talimatı verildi.

Edirne\'de Soğuk Hava Kazalara Yol Açtı
18.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:22
Abone Ol

Edirne'de etkili olan soğuk hava sebebiyle sabaha karşı yollarda meydana gelen buzlanmadan dolayı kazalar peş peşe geldi.

Edirne şehir merkezi Barutluk Mahallesi Akmercan Anadolu Lisesi önünde meydana gelen su kaçağının yolda oluşturduğu buzlanma sonrası araç kazası meydana geldi.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler buzlanmayı fark etmeyerek, kazaya sebebiyet verdi. Bayan Sürücü, "Yolda ilerlerken öndeki aracın durması sonucu yolda da buzlanma sebebiyle aracın arkasından vurarak durabildim. Yolda gece soğuk havadan dolayı buzlanma oluşmuş" dedi.

Sabah saatlerinde şehir geneline 3 trafik kazası sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri uyarırken, belediye ekiplerine de gerekli yerlere tuz ve solüsyon atılması yönünde bilgi verdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Soğuk Hava Kazalara Yol Açtı - Son Dakika


11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
10:41
İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru
10:10
4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07
''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
10:06
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı

Son Dakika
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
09:51 Şahinbey Belediyesi'nden konservatuar eğitimi
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15 Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
10:06 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 11:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Soğuk Hava Kazalara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement