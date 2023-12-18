Edirne\'de Soğuk Hava Kazalara Yol Açtı

Edirne'de etkili olan soğuk hava sebebiyle sabaha karşı yollarda meydana gelen buzlanmadan dolayı kazalar peş peşe geldi.

Edirne şehir merkezi Barutluk Mahallesi Akmercan Anadolu Lisesi önünde meydana gelen su kaçağının yolda oluşturduğu buzlanma sonrası araç kazası meydana geldi.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler buzlanmayı fark etmeyerek, kazaya sebebiyet verdi. Bayan Sürücü, "Yolda ilerlerken öndeki aracın durması sonucu yolda da buzlanma sebebiyle aracın arkasından vurarak durabildim. Yolda gece soğuk havadan dolayı buzlanma oluşmuş" dedi.

Sabah saatlerinde şehir geneline 3 trafik kazası sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri uyarırken, belediye ekiplerine de gerekli yerlere tuz ve solüsyon atılması yönünde bilgi verdi. - EDİRNE