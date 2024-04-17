Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı tabanca ile vurularak öldürüldü

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Koşansu, tartıştığı M.Ö. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre; Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Koşansu (49), yolda karşılaştığı M.Ö. (67) ile tartışmaya başladı. M.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Koşansu'ya ateş etti. Ağır yaralanan Yalçın Koşansu, kanlar içerisinde yere yığıldı.
İhbar üzerine Kumdere köyüne jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşansu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
M.Ö. ise İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olmak üzere traktörü ile giderken yolda jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yalçın Koşansu'nun cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - EDİRNE
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