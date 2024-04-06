Edirne\'de Tarlada İlaçlama Yapan Çiftçi Traktörün Altında Hayatını Kaybetti

Mersin'de Yanmış Halde Ölü Bulunan Ailenin Şüphelisi Tutuklandı

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanmış halde ölü bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından yakalanan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde babanın bıçaklanarak öldürüldüğü, anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından aynı mahalleden tespit edildi ve yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.