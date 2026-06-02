Edirne\'de Ters Dönen Araçta Yaralı Var

Edirne'de orta refüje çarpıp ters dönen otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Trakya Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. A.S. idaresindeki 59 UN 320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ile araçtaki yolcu, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kazada başından hafif şekilde yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ters dönen aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE