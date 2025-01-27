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Edirne'de tırda 870 kilo skunk ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurulan bir tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen demir cevheri yüklü tır, şüphe üzerine durdurularak x-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta dedektör köpeklerle yapılan aramada yasal yükün içerisinde torbalar içerisine streçlenmiş vaziyette 870 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.