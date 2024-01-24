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Edirne'de Tırda Ele Geçirilen Antika Uçak İstanbul'a Gönderildi - Son Dakika
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Edirne'de Tırda Ele Geçirilen Antika Uçak İstanbul'a Gönderildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada, Türkiye'ye yasa dışı bir şekilde sokulmak istenen 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi. Uçağın sökülen kanatları da bulunarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Uçağın antika olarak değerlendirildiği ve piyasa değerinin yaklaşık 620 bin Türk lirası olduğu belirtildi. Gözaltına alınan tır şoförü ise serbest bırakıldı.

Edirne\'de Tırda Ele Geçirilen Antika Uçak İstanbul\'a Gönderildi
24.01.2024 - 12:00,
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Akıllara durgunluk veren olay Edirne'de yaşandı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tırdan 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Sırbistan'dan gelen tırda şüphe üzerine yapılan aramada uçak bulundu. Türkiye'ye yasa dışı bir şekilde sınırdan sokulmak istenen uçağa el konulurken, ayrıca dorsede uçağın sökülen kanatları da bulunarak 60 yıllık uçakla birlikte muhafaza edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Antika olarak değerlendirilen uçağın çalıştığı ve piyasa değerinin yaklaşık 620 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Sırbistan uyruklu tır şoförü M.V., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Türkiye, Cessna, Edirne, Ulaşım, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Tırda Ele Geçirilen Antika Uçak İstanbul'a Gönderildi - Son Dakika


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