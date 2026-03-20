Edirne\'de Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmeye çalışan bir tırın, üst torpido kabininde 14 kilo 120 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimde, Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen 38 yaşındaki Türk vatandaşı I.D.'nin kullandığı yabancı plakalı tır durduruldu. Yapılan detaylı aramada, sürücü koltuğu üzerindeki torpido bölümünün sol tarafında oluşturulmuş gizli bir bölmede, toplam 14 kilo 120 gram ağırlığında macun kıvamında madde içeren 7 paket bulundu.

Yetkililer tarafından yapılan ilk testte, ele geçirilen maddenin yüksek riskli uyuşturucular arasında yer alan sentetik kannabinoid olduğu belirlendi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Bulgaristan Sınır Polisi Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler çerçevesinde şüpheli sürücü I.D. gözaltına alındı. Haskovo Bölge Savcılığı talimatıyla zanlının 72 saate kadar gözaltında tutulmasına karar verildi. - EDİRNE